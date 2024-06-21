مقتل جنديين "إسرائيليين" وإصابة 8 آخرين في كمين للمقاومة جنوب قطاع غزة

فلسطين اليوم

قُتل جنديان "إسرائيليان" وأُصيب ثلاثة آخرون بجراح خطيرة في المعارك المستمرة مع المقاومة وسط قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال عن مقتل ضابط وجندي وإصابة 8 آخرين في كمين أعدته المقاومة الفلسطينية، جنوب قطاع غزة أمس، خلال معركة "طوفان الأقصى" المستمرة لليوم الـ 259 على التوالي.

ووفق جيش الاحتلال فإن القتيلين هما: الرقيب أول (احتياط) عمر سمادجا والرقيب أول (احتياط) سعديا يعقوب ديري.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال، المُعلنة، إلى 662 منذ السابع من أكتوبر، 310 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 37431، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 85653 جريحاً، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.