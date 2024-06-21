بعيد تحذير السيد نصر الله.. قبرص تعيد تأكيدها أنها لم ولن تسهّل أي عمل عدواني ضد أي بلد

فلسطين اليوم

أعادت قبرص تأكيدها مجدداً أنها "لن تكون متورطة من خلال بنيتها التحتية أو أراضيها في حالة حدوث مواجهة تتعلق بلبنان"، مشددة على أنّها "لم ولن تسهل أي عمل عدواني أو هجوم ضد أي بلد".

وفي بيانين مصورين للمتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتمبيوتيس باللغتين الانكليزية واليونانية، الخميس، قال إنّ "قبرص تدافع عن حلّ النزاعات عبر الوسائل السلّمية والحوار بما يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف: و"فيما يتعلق بلبنان على وجه التحديد، فإن العلاقات الممتازة بين البلدين معروفة جيداً".

وتابع أنّ الرئيس القبرصي قام بزيارة إلى لبنان مرتين في الأشهر الثلاثة الماضية، حيث قاد عملية إطلاق حزمة المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو لتعزيز الاستقرار في لبنان.

وجدد تأكيده أنّ "قبرص ليست جزءاً من المشكلة"، مشيراً إلى أنّ "بصمتها الدبلوماسية جزء من الحل".

وفي وقت سابق، أكّد المتحدث باسم الحكومة القبرصية أيضاً، أنّ بلاده "ليست منخرطة" و"لن تشارك" في أيّ صراعات حربية، لافتاً إلى أنّ علاقة جمهورية قبرص مع لبنان ممتازة.

وشارك المتحدث باسم الحكومة بياناً عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، شدّد فيه على أنّه "لن يتم منح أي أحد الإذن بإجراء عمليات عسكرية عبر قبرص"، مشيراً إلى أنّ جميع المفاوضات مع لبنان ستتم على المستوى الدبلوماسي.

بدورها، ذكرت القناة الـ"10" الإسرائيلية أنّهم أُصيبوا في قبرص ببعض الهلع، من جراء التهديدات التي وجّهها إليهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وأضافت أنّ الرئيس القبرصي كتب رسالةً إلى الرئيس اللبناني من أجل شرح الأمور، ثم اكتشفوا في قبرص أنّ لبنان من دون رئيس.

يُذكر أنّ الرئيس القبرصي، أكّد أمس، عقب خطاب السيد نصر الله أنّ قبرص "لا تشارك في نزاعات، وهي جزء من الحل، وليست جزءاً من المشكلة".

ويأتي الموقف القبرصي، بعدما حذّر الأمين العام لحزب الله، قبل يومين، الحكومة القبرصية من أن تفتح مطاراتها وقواعدها لـ"إسرائيل" من أجل استهداف لبنان، لأنّ ذلك يعني رسمياً "أنّها أصبحت جزءاً من الحرب".

بدورها، ذكرت القناة الـ"10" العبرية أنّهم أُصيبوا في قبرص ببعض الهلع، من جراء التهديدات التي وجّهها إليهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وأضافت أنّ الرئيس القبرصي كتب رسالةً إلى الرئيس اللبناني من أجل شرح الأمور، ثم اكتشفوا في قبرص أنّ لبنان من دون رئيس.

يُذكر أنّ الرئيس القبرصي، أكّد أمس، عقب خطاب السيد نصر الله أنّ قبرص "لا تشارك في نزاعات، وهي جزء من الحل، وليست جزءاً من المشكلة".

ويأتي الموقف القبرصي، بعدما حذّر الأمين العام لحزب الله، قبل يومين، الحكومة القبرصية من أن تفتح مطاراتها وقواعدها لـ"إسرائيل" من أجل استهداف لبنان، لأنّ ذلك يعني رسمياً "أنّها أصبحت جزءاً من الحرب".