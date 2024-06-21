طقس فلسطين.. أجواء حارة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الجمعة 21 يونيو 2024، أن يكون الجو حار إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

كما توقعت الأرصاد في ساعات المساء والليل، أن يكون الجو صافياً لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً نسبياً في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.