شهداء وإصابات في عدوان للاحتلال على وسط وشمال قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد 14 فلسطينياً على الأقل وأصيب العشرات بجروح في قصف الاحتلال الإسرائيلي على وسط وشمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن مواطنين استشهدا وأصيب 12 آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات، كما أصيب عدد آخر بجروح جراء قصف الدبابات الإسرائيلية لمواقع في مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع.

وفي مدينة دير البلح، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح جراء غارة للاحتلال استهدفت المدينة.

وأفاد مصادر محلية بتسجيل عدّة إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، شمال القطاع.

ومساء أمس، استشهد 8 مواطنين وأصيب أخرون في غارة شنها طيران الاحتلال على منزل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وفي آخر إحصائيةٍ نشرتها وزارة الصحة في غزة، أعلنت أنّ 47 ألف شهيد ومفقود في القطاع راحوا ضحية أكثر من 3 آلاف مجزرة ارتكبها الاحتلال منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضافت الوزارة أنّ 98% من أطفال قطاع غزة لا يجدون مياهاً صالحةً للشرب، مؤكدةً أنّها تحاول إعادة تشغيل أقسام حيوية في مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي اللذين تعمّد الاحتلال استهدافهما ضمن سعيه لإخراج المرافق الصحية في القطاع عن الخدمة.

وأمس،أكدت أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 35 شهيداً و130 جريحاً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وإذ شدّدت على أنّ عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وثّقت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37431 شهيداً تمّ تسجيلهم، و85653 جريحاً.