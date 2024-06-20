37431 شهيداً.. حصيلة العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" على القطاع إلى 37 ألفاً و431 شهيداً و85 ألفاً و653 مصاباً منذ الـ7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت في بيان، أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 35 شهيداً و130مصاباً خلال الـ24 ساعة”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.