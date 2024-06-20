سرايا القدس تستهدف دبابتي ميركافاه في حي الشابورة بمدينة رفح

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس: "استهدفنا بقذيفة (RPG) دبابة صهيونية من نوع (ميركافاه) ودمرنا دبابة أخرى بعبوة أرضية شديدة الانفجار في حي الشابورة بمدينة رفح".

وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها تخوض "اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات والقذائف المضادة للدروع مع جنود العدو الصهيوني وآلياته المتوغلة وسط مدينة رفح" جنوبي قطاع غزة.

وأفاد إعلام الاحتلال الإسرائيلي بأن عدداً من الجنود أصيبوا واحدهم بحالة حرجة للغاية نتيجة حدث صعب في حي الشابورة برفح.

وأعلنت السرايا -في عدة بيانات- مسؤوليتها عن قصف تجمع للجنود في محيط مسجد سعد شرق حي الزيتون بمدينة غزة بقذائف الهاون.

كما قالت إنها قصفت غرف القيادة والسيطرة على خط الإمداد في محور (نتساريم)، جنوب مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور عدة من القطاع، حيث تنفذ ضد جنود الاحتلال وآلياته عمليات نوعية.