وزارة الأسرى بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 54 شهيداً أسيراً خلال حرب الإبادة الجماعية

فلسطين اليوم

كشفت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة أن حجم الكارثة التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" كبير وأن والظروف الحياتية والمعيشية التي يواجهها المتعقلون مرعبة وغير إنسانية وغير مسبوقة.



وأضافت الوزارة أن 36 أسيراً من أسرى غزة الذين تم اعتقالهم خلال حرب الإبادة الجماعية؛ استشهدوا تحت التعذيب ونتيجة ظروف الاعتقال القاسية، وإن 54 شهيداً من كافة المحافظات الفلسطينية استشهدوا في سجون الاحتلال نتيجة التعذيب وظروف الاعتقال اللاإنسانية والاعتداء الممنهج على الأسرى منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.



كما وأعلنت أن حصيلة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ارتفع إلى 9000 أسيرًا، منهم 300 امرأة و635 طفل و80 صحفيًا منذ حرب الإبادة الجماعية، ويواصل الاحتلال تنفيذ جرائمه ضد الإنسانية بحقهم وأبرزها جريمة الإخفاء القسري بحقهم.



وأشارت الى ان سجون الاحتلال أصبحت عبارة عن مقابر جماعية لآلاف الأسرى الفلسطينيين، وسط تجاهل من مؤسسات دولية كالصليب الأحمر الذي لم يتحرك في هذه القضية، رغم حجم الجرائم التي ترتكب داخل سجون الاحتلال.



وتابعت أن إدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي" لا زالت تحتجز الأسرى داخل أقسام ضيقة للغاية والغرف حُولت إلى زنازين، والأسرّة داخل الغرفة قليلة جداً مقارنة بعدد الأسرى والذي يصلون في بعض الأحيان داخل الغرفة الواحدة إلى 15 أسيراً، وغالبيتهم يفترشون الأرض بسبب الاكتظاظ.



وقالت الوزارة انه واستنادًا إلى شهادات بعض المعتقلين المفرج عنهم من السجون ومراكز الاحتجاز "الإسرائيلية"، فإن هناك العديد من أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، ومن ضمن هذه الممارسات:

* تعرية المعتقلين بالقوة وبشكل متكرر.

* تقييد الأيدي والأرجل وتعصيب الأعين لفترات طويلة.

* الصعق بالكهرباء.

* التجويع الممنهج.

* الشبح والحفر على الجسم بآلة حادة.

* الحرمان من النوم والاستحمام والرعاية الطبية.

* إطلاق الكلاب الشرسة عليهم.

* التعريض لدرجات حرارة منخفضة.

* دعوة مسؤولين ومدنيين لمشاهدة عمليات التعذيب، وغيرها الكثير من الانتهاكات الجسيمة.

وأدانت الوزارة هذه الجرائم الوحشية بحق الأسرى في سجون الاحتلال داعية كل المنظمات الحقوقية والدولية والأممية إلى إدانة هذه الجرائم الوحشية التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال.

كما حملت الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

ودعت كل المؤسسات الدولية والحقوقية والأممية إلى زيارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي" ومراكز التحقيق كافة للوقوف والكشف عن ملابسات ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات جسيمة وجرائم وحشية، والضغط على الاحتلال لوقف هذه الممارسات بشكل عاجل وفوري وتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية بتهمة ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.