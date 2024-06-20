لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف ثكنة زرعيت وغارة تستهدف سيارة في حومين

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها فصفوا ثكنة زرعيت بعشرات الصواريخ ، وذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاغتيال الذي نفذه ‏العدو الإسرائيلي في بلدة ديركيفا.

قالت القناة 12 العبرية إنه تم إطلاق أكثر من 10 صواريخ من لبنان باتجاه شوميرا وزرعيت بالجليل الغربي.

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن الغارة التي شنتها مسيرة اسرائيلية على سيارة على طريق ديركيفا لجهة بلدة صريفا، اسفرت عن سقوط شهيد.

كما أفادت مصادر صحفية، بوقوع استهداف آخر على "سيارة في بلدة حومين الفوقا جنوبي لبنان"، وتحدثت المصادر عن وقوع شهيد في غارة على السيارة.

وقالت وسائل إعلام لبنانية: إن "الجيش الإسرائيلي شن غارة جديدة على منطقة جبل الريحان جنوبي لبنان".

وزفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد على طريق القدس عباس إبراهيم حمزة حمادة.