القسام تجهز على طاقم دبابتي ميركافاه من مسافة صفر في مخيم الشابورة

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أنها استهدفت دبابتي "ميركفاه" صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وأكدت كتائب القسام في بيان انها وبعد استهداف الدبابتين فرّ طاقمهما داخل أزقة المخيم ولاحقهم مجاهدونا وأجهزوا على عدد منهم من المسافة صفر.

وفي وقت سابق...عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مشاهد من استهداف آليات العدو ودك قواته بقذائف الهاون في محور التقدم بحي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع.