السلطات الدنماركيّة توقف 27 متظاهرا من المؤيدين للفلسطينيين

فلسطين اليوم

أوقفت السلطات الدنماركية، 27 متظاهرا من المؤيدين للفلسطينيين، بتهمة "انتهاك النظام العام" بعد إغلاقهم مدخل البرلمان في العاصمة كوبنهاغن.

وذكرت الشرطة الدنماركية في بيان، أنها احتجزت 27 شخصا لم يخلوا سلالم مدخل البرلمان بعد مفاوضات مع ممثليهم.

وفي تصريح لوسائل إعلام محلية، قال متحدث "ائتلاف ساحة فلسطين"، بيرك سكجالهولت، الذي نظم التظاهرة، إن هدف الاحتجاج التنديد بتقديم الدنمارك مساعدات عسكرية لإسرائيل، وأضاف: "مطلبنا الوحيد هو وقف تجارة الأسلحة تماما مع إسرائيل".

يأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن، أن بلاده أرسلت قطع غيار لطائرات "إف 35" إلى "إسرائيل" خلال آذار/ مارس الماضي بناء على طلب أميركي.