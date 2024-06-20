نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن مصير دويك

فلسطين اليوم

حمّل نادي الأسير الفلسطيني، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير رئيس المجلس التشريعي السابق عزيز دويك (76 عامًا)، والذي أعادت قوات الاحتلال اعتقاله فجر اليوم الخميس من منزله في محافظة الخليل، بعد مرور 6 أيام على الأفراج عنه، بعد أنّ أمضى 8 شهور رهن الاعتقال الإداريّ في سجن النقب.

وقال نادي الأسير في بيان له، إنّ المعتقل المسّن دويك والذي تعرض لعملية اعتقال وحشية بعد عملية تحريض تعرض لها، يُعاني من مشاكل صحية مزمنة عديدة وهو بحاجة إلى رعاية صحية حثيثة.

وأشار البيان إلى أن الحالة الصحية السيئة بدت على دويك عقب الإفراج عنه، جرّاء ظروف الاحتجاز القاسية التي تعرض لها، والجرائم الطبيّة غير المنتهية بحقّ كافة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.