لابيد: حكومة نتنياهو تضم أشخاصا مجانين غير قادرين على حكم أي شيء

فلسطين اليوم

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبربة عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الخميس قوله: إن "حكومة نتنياهو تضم أشخاصا مجانين تماما غير قادرين على حكم أي شيء".

وأضاف لابيد، إن "تطرف بن غفير وسموتريتش يجرنا إلى عوالم الجنون ويفتت الحكومة من الداخل".

وتابع حديثه للصحيفة العبربة، قائلا: إن "بايدن يساعدنا على نحو غير مسبوق، واتهام نتنياهو له بتأخير شحنة الأسلحة جنون سياسي لإرضاء اليمين".

ويأتي حديث لابيد بعيد تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي هدد: إذا "لم تستمر الحرب في الجنوب والشمال فلن أستمر في حكومة ترفع الراية البيضاء، قائلا: "أصر على أن أكون شريكا في إدارة الحرب".