لبنان: شهيد في قصف مسيّرة إسرائيلية سيارة قرب مدينة صور الجنوبية

فلسطين اليوم

استشهد مواطن لبناني، ظهر اليوم الخميس، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في بلدة دير كيفا قرب مدينة صور، جنوب لبنان.

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن الغارة التي شنتها مسيرة اسرائيلية على سيارة على طريق ديركيفا لجهة بلدة صريفا، اسفرت عن سقوط شهيد.

كما أفادت مصادر صحفية، بوقوع استهداف آخر على "سيارة في بلدة حومين الفوقا جنوبي لبنان"، وتحدثت المصادر عن وقوع شهيد في غارة على السيارة.