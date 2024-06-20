4 مجازر "إسرائيلية" تُخلّف 35 شهيداً في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس 20 يونيو 2024، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 4 مجازر ضد عائلات من قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 35 شهيداً و130 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 258 على قطاع غزة، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37431 شهيدًا و85653 إصابة.

وأضافت: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".