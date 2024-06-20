بالفيديو بالأسماء.. الاحتلال يُفرج عن 33 أسيراً من غزة وآثار التعذيب تظهر على أجسادهم

فلسطين اليوم

أفرج جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس 20 يونيو 2024، عن عدد من الأسرى الذين اعتقلتهم من قطاع غزة، خلال العدوان المستمر لليوم الـ 258 يوماً على التوالي.

وقالت مصادر محلية: "إن الاحتلال أفرج عن 33 أسيراً من شرق دير البلح كان قد اعتقلهم في أوقات سابقة.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم وصول الأسرى المُفرج عنهم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الآلاف من أهالي قطاع غزة منذ بدء العدوان عبر الحواجز التي نصبها في مناطق متفرقة من القطاع.أ

أسماء بعض الذين افرج عنهم ووصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة:-

1- زياد محمد سالم دخيل.

2- طراد خميس يوسف الاوله.

3- اسماعيل محمد دحلان.

4- وسيم حسين ايوب.

وسنوافيكم ببقية الأسماء في أسرع وقت ممكن.