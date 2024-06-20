الاحتلال يضيف بلدة الجش لقائمة التجمعات السكنية المخلاة بالجليل الأعلى

فلسطين اليوم

أضافت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بلدة في الجليل الأعلى المحتل، لقائمة البلدات والتجمعات السكنية المخلاة على حدود فلسطين المحتلة مع لبنان.

وقالت قناة كان العبرية، اليوم الخميس، إن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن رسميًا إضافة بلدة الجش في الجليل الأعلى، إلى قائمة التجمعات السكنية الحدودية المخلاة على بُعد أقل من خمسة كيلومترات عن الحدود مع لبنان.

وأجبرت العمليات العسكرية والقصف المتواصل من لبنان باتجاه المستوطنات شمال فلسطين المحتلة، نحو 60 ألف مستوطن إلى النزوح.

ويقول معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، إن "إسرائيل" أخلت 43 مستوطنة قريبة من الحدود اللبنانية منذ بداية التوترات في 8 أكتوبر (28 مستوطنة على بعد 2 كيلومتر، و14 مستوطنة على بعد 5 كيلومترات أخليت في مرحلة ثانية نهاية شهر أكتوبر الماضي).

وأشار المعهد، إلى أن عدد المستوطنين النازحين عن منازلهم في هذه المستوطنات "بحكم أوامر إخلاء إسرائيلية"، بلغ 61 ألفاً و76 إسرائيلياً، بينما لم تحدد الحكومة الاحتلال سقفاً زمنياً أو موعداً لعودتهم.