"الهدهد" يصدم "إسرائيل" ويجبر العالم على الاعتراف بقدرات حزب الله

فلسطين اليوم

شكّل فيديو الهدهد الذي نشره الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية صدمةً كبيرة للإعلام الإسرائيلي الناطق باللغة الإنكليزية تحديداً كما وجعل الإعلام الغربي يعترف بالقدرات العسكرية الكبيرة بل والمذهلة لحزب الله.

وقبل استعراض الصحف والمواقع، لا بد من التأكيد على أن الفيديو حظي باهتمام إعلامي محلي (في لبنان) وإقليمي (وبخاصة في كيان العدو المستهدف بالمادة) وعالمي، وبالتالي، ما سنتناوله في هذا المبحث هو عينة بسيطة جداً عن تلك التغطية.

نبدأ مع وكالة رويترز وصحيفة الواشنطن بوست الأميركية حيث تم تسليط الضوء على هذا الفيديو كما وربطه بالتصعيد الحاصل على جبهة الجنوب.

صحيفة الغارديان البريطانية ألقت الضوء على الفيديو وربطت بينه وبين تهديد وزير الخارجية الصهيوني للبنان وبأن قرار الحرب الشاملة اقترب مما يعكس الأهمية القصوى التي خصتها الصحيفة للفيديو

موقع cnn الأميركي سلّط الضوء على ما تضمنه الفيديو من تصوير لأهداف حساسة في شمال الكيان ومنها التجمع السكاني الكثيف وأيضاً منصات القبة الحديدة ومقلاع داوود إضافة الى السفن والزوارق العسكرية في ميناء حيفا كما ومجمع رفائيل للصناعات العسكرية. وقام فريق من الخبراء المتخصصين في الموقع بدراسة تحليلية للفيديو وتثبتوا من المواقع التي ظهرت.

وقال موقع الcnn أن فريق الخبراء لديه لاحظ تغير الظلال في اللقطات مما يعكس بأنها أُخذت في ساعات أو أيام مختلفة وأن بعض أجزاء الفيديو تم تسريعها.

خبير الأسلحة فيم زوينينبورج قال للموقع بأنه هناك احتمال بأن تكون المسيرة محلية الصنع، ونقل الموقع عن رئيس بلدية حيفا قوله بأن الفيديو يمثل إرهاب نفسي مطالبا الحكومة والجيش بتفعيل أنظمة الحماية للمدينة

من هنا ننتقل الى الصحف والمواقع الإسرائيلية الناطقة باللغة الإنكليزية حيث عنون موقع ” TimesofIsrael” بأن الفيديو هو تهديد مفتوح للكيان.

وتحدثت مواقع اسرائيلية مختلفة عن مدة وخطورة اللقطات التي غطت أهدافا حساسة في الكيان.

موقع صحيفة يديعوت أحرونوت اعتبر بأن هذا الفيديو يطرح أسئلة صعبة على الصهاينة تتعلق بقدرات الدفاع الجوي في الكيان وعدم قدرته على اكتشاف وإسقاط مسيرة الهدهد التي عادت بلقطات ذات جودة عالية ولمدة طويلة. كما سأل الموقع عن عدد المسيرات التي استخدمها الحزب في عملية التصوير. ونقل عن سلاح الجو الصهيوني إدعائه بأنه اكتشف المسيرة ولكن قرر عدم اعتراضها لأنها تكتفي بالتصوير.

لا بد من الإشارة الى أن التغطية الإعلامية التي تناولناها ذكرت بأن الفيديو تزامن مع زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتاين ونقله للتهديدات الصهيونية للبنان وعودته الى الكيان بجواب إصرار لبنان على أولوية وقف الحرب على غزة لخفض التصعيد فش جبة الشمال.

ختاماً، كان المشترك بين كل تلك المواقع تذكيرها بخطاب سابق لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قال فيه بأن مسيرات المقاومة تصل الى حيفا وذكّر بعض المواقع أيضاً بتهديد سماحته خلال حرب 2006 الى حيفا وما بعد حيفا.

المصدر: موقع "المنار".