عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية أمنية مُشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

وأفادت صادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة "باب المغاربة" على شكل مجموعات، وتجولوا فيها قبل أن يخرجوا من "باب السلسلة".

وقال شهود عيان، إن عددًا من المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في الجزء الشرقي من باحات المسجد الأقصى، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم.