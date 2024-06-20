الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من جنين ورام الله والخليل

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، 12مواطنا فلسطينيا من الخليل ورام الله وجنين بالضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال جنين ومخيمها، ودفعت بتعزيزات عسكرية، لا سيما من جهة "شارع نابلس" وتمركزت في حارة حي المراح وحاصرت منزلًا في الحي.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من: يحيى يوسف جعفر، أحمد أسعد نبهان، أمير صلاح ومحمد كايد، خلال اقتحامها مدينة جنين. منوهة إلى إصابة مواطنين برصاص الاحتلال داخل أحد المنازل.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سيرا، جنوب غربي مدينة رام الله، وسط الضفة، واعتقلت 7 مواطنين عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين المحررين منتصر علي حمدان، ومحمد ياسر حمدان، عقب دهم منزليهما في بيت سيرا، فجر اليوم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين جهاد ونهاد حمدان، والشاب خليل محمد أبو صفية، وأكرم علي علقم، وأحمد أيوب عقل، بعد أن دهمت منازلهم، وقامت بتفتيشها.

واعتقلت قوات الاحتلال شابًا من بلدة بين أمر، شمالي مديمة الخليل، جنوبي الضفة المحتلة، عقب الاعتداء على شقيقه بالضرب المبرح.

وأوضحت المصادر أن الاحتلال دهم مناطق عرق اللتون وصافا والمضابع في بلدة بيت أمر وأغلقت بالسواتر الترابية عددا من الطرق والداخلية، واعتقل الشاب جميل أحمد حامد زعاقيق.

ونوهت إلى أن قوات الاحتلال احتجزت عائلة المعتقل "زعاقيق" داخل غرفة واعتدت بالضرب المبرح على شقيقه محمد، وعلى مواطنين آخرين.

واقتحمت قوات الاحتلال، برفقة الكلاب البوليسية، عددا من منازل المواطنين في بيت أمر، وقامت بتفتيشها، والعبث بمحتوياتها، وتحطيم الأثاث والمقتنيات، واستولت على عدة مركبات، قبل الانسحاب من البلدة.

ودهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بلدة دورا جنوب غربي الخليل، واعتقلت الشاب ثائر محمد كامل نصار، بعد أن احتجزت والده وشقيقه نذير، لإجباره على تسليم نفسه، وذلك عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته، وتحطيم محتوياته، بالإضافة لسرقة مبلغ مالي.