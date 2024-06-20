المقاومة أطلقت 20 ألف صاروخ وطائرة مسيرة على "إسرائيل منذ السابع من أكتوبر

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة عبرية، عن عدد الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة التي أطلقتها المقاومة من قطاع غزة و محاور أخرى تجاه البلدات الفلسطينية المحتلة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت، بأن أكثر من 20 ألف صاروخ وطائرة مسيرة أطلقت على فلسطين المحتلة من جميع الساحات منذ بداية الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن التهديدات الجوية أصبحت معقدة خاصة في الجبهة الشمالية بسبب الطبيعة الجبلية للمنطقة

وأضافت، أن الصور عالية الجودة التي نشرها حزب الله للمواقع الحساسة في حيفا أثارت ذعر "الإسرائيليين" وساهمت بالحرب النفسية.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، 37396 شهيداً، بالإضافة إلى 85523 جريحاً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.