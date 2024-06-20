نجاة مقاومين من محاولة اغتيال إسرائيلية قرب طولكرم

فلسطين اليوم

نجا عدد من المقاومين، فجر اليوم الخميس، من محاولة اغتيال بطائرة مسيّرة للاحتلال قرب مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيّرة استهدفت مركبة كان يستقلها عدد من المقاومين أثناء مرورها بجانب محطة القيسي للمحروقات.

وأوضحت المصادر أن الطائرة أخطأت هدفها وانفجرت بجانب المركبة المستهدفة التي واصلت سيرها مبتعدة عن المكان، وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد في الموقع.

وسبق للاحتلال أن نفذ عدة عمليات اغتيال لمقاومين في الضفة الغربية باستخدام الطائرات المسيرة منذ بداية الحرب العدوانية على قطاع غزة.