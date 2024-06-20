المقاومة الإسلامية في لبنان تنفذ 9 عمليات ضد الاحتلال في يوم واحد

فلسطين اليوم

نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان، الأربعاء، عدداً من العمليات ضد مواقع وانتشار "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية المحتلة، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة.

ففي القطاع الشرقي، نفّذ مجاهدو المقاومة هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية استهدف تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وانتشارهم داخل مستوطنة "المطلة" حقق إصابات مؤكدة، كردٍّ على اعتداءات الاحتلال المتكررة ‌‏التي طالت بلدة البرغلية الجنوبية.

كما استهدف المجاهدون مقر قيادة اللواء الشرقي 769 ‌‏(التابع للفرقة 91) في ثكنة "كريات شمونة" بعشرات صواريخ "الكاتيوشا" وقذائف المدفعية، كردٍّ على اعتداءات الاحتلال التي طالت بلدتي يارون والخيام.

ونفذت المقاومة الإسلامية في لبنان سلسلة عمليات طالت التجهيزات التجسسية في موقع "المطلّة" ‏بالأسلحة المناسبة، وتموضعاً لجنود الاحتلال داخل موقع "البغدادي" ‏بمحلّقة انقضاضية‏.

كما استهدف المجاهدون موقعي "الرمثا" "والسماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وموقع "زبدين" في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وفي القطاع الغربي، استهدف مجاهدو المقاومة موقع "جل العلام"، وكذلك تجمعاً لجنود الاحتلال في موقع "الراهب". وفي كلا العمليتين استخدمت القذائف المدفعية.

وأكدت المقاومة الإسلامية في لبنان تحقيق إصابات مؤكدة في جميع العمليات التي نفّذتها.

والأربعاء، بعث الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله برسائل واضحة إلى قيادة الاحتلال و"جيشه"، وأكد أنّ التهديد بتوسيع الحرب على مدى 8 أشهر "لا يخيفنا"، لافتاً إلى أنّ "العدو يعلم وسيده الأميركي، أنّ شنّ الحرب على لبنان ستحمل تداعيات في المنطقة والإقليم".

وخلال الاحتفال التأبيني الذي أقيم تكريماً للشهيد القائد طالب عبد الله "أبو طالب" ورفاقه في الضاحية الجنوبية لبيروت، أكد أنّ المقاومة حضّرت نفسها "لأسوأ الأيام، والعدو يعلم ما ينتظره ولذلك بقي مرتدعاً".

وقال إنّ الاحتلال يعلم أنه لن يبقى مكاناً في الكيان سالمًا من صواريخ المقاومة ومُسيّراتها الدقيقة، التي لن تقصف أهدافها "بشكل عشوائي".

وأكد السيد نصر الله أنّ الاحتلال يعرف، أنّ ما ينتظره أيضاً في البحر المتوسط "كبير جداً"، إذ إنّ "كل بواخره وسفنه ستُستهدف".

وأمس، نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، مقطع فيديو في غاية الأهمية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت عنوان "هذا ما رجع به الهدهد".

وفي مقطع مطوّل تجاوزت مدته 9 دقائق ونصف الدقيقة، عرض الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من استطلاع جوي لمناطق في شمالي "كريات شمونة" و"نهاريا" و"صفد" و"كرميئيل" و"العفولة" وصولاً إلى حيفا ومينائها.

وتضمّنت المشاهد معلومات استخبارية لمواقع "إسرائيلية" داخل فلسطين المحتلة، وأظهرت المشاهد وصول المسيّرة إلى مواقع حساسة في حيفا من الميناء إلى مصافي النفط ومصانع عسكرية، بالإضافة إلى مواقع تمركز البوارج الحربية، وأماكن اقتصادية مهمّة في ميناء حيفا.