الاحتلال يعيد اعتقال رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك

فلسطين اليوم

أعادت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس، اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. عزيز دويك، بعد أقل من أسبوع من الإفراج عنه.

ودهمت قوات الاحتلال منزل دويك بعد تفجير بابه الرئيسي، واقتادته بطريقة عنيفة إلى إحدى آلياتها.

ويوم الخميس الماضي، أفرجت سلطات الاحتلال عن د. دويك (75 عاما) بعد اعتقال إداري لمدة ثمانية شهور، ووصل إلى مدينته بحالة مزرية، إذ فقد جزءا كبيرا من وزنه وظهر بجسد نحيف، ولحية وشعر أبيض طويل.