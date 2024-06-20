طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الخميس 20 يونيو 2024، حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما توقعت الأرصاد عبر موقعها "الإلكتروني"، أنه في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً نسبياً في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.