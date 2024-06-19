المقاومة تدك معاقل الاحتلال وتستهدف آلياته وجنوده في كافة محاور التوغل بغزة

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الفلسطينية ، لليوم الـ257 على التوالي عمليات التصدى والدفاع لحرب الابادة "الاسرائيلية" المتواصلة على أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده "الجيش" في قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة.

وأعلنت المقاومة في بلاغات عسكرية تابعتها" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عن قصفها واستهداف جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في كافة محاور التقدم في القطاع، فقد أكدت سرايا القدس: قصفها بقذائف الهاون تحشدات العدو الصهيوني محيط مسجد سعد شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

فيما أكدت كتائب شهداء الأقصى بالاشتراك مع سرايا القدس وقوات الشهيد عمر القاسم قصف مواقع قوات الاحتلال في محور نتساريم بقذائف الهاون.

بدورها، أعلنت كتائب القسام دك قوات العدو المتوغلة جنوب شرق حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وظهر اليوم الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، إصابة12 جندياً في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد جيش الاحتلال في بيان له، أن عدد الجنود المصابين وصل إلى 3860 عسكرياً منذ بداية الحرب بينهم 1947 جرحوا خلال المعارك البرية، فيما أصيب 582 ضابطاً وجندياً أُصيبوا بجروح خطرة منذ بدء الحرب.

أما عدد القتلى، فقد وصل إلى 662 ضابطاً وجندياً قُتلوا منذ الـ7 من أكتوبر، بحسب بيان الاحتلال.