الاحتلال يعتقل طفلا من نابلس

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء19/6/2024م، طفلا من مدينة نابلس في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن دوريات الاحتلال اقتحمت شارعي فطاير و٢٤، واعتقلت الطفل سامي عنتر (15 عاما)، واقتادته إلى جهة مجهولة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت اكثر من 30 مواطناً خلال اقتحامات شنتها في مدن وبلدات بالضفة الغربية، تخللها اقتحام المنازل والتنكيل بأصحابها.