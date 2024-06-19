محامي فلسطيني يكشف تفاصيل ما يعيشه أسرى غزة في معتقل "سدي تيمان"

فلسطين اليوم

كشف المحامي الفلسطيني خالد محاجنة، اليوم الأربعاء19/6/2024م، الأوضاع المعيشية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة في معتقل سدي تيمان في صحراء النقب.

وبحسب المحامي محاجنة الذي زار معتقل "سدي تيمان في النقب" كأول محامي، فإن أكثر من ألف فلسطيني من غزة محتجزون في معتقل سدي تيمان يعيشون ظروفاَ مأساوية.

وأضاف:"هناك 6 أسرى على الأقل توفوا داخل معتقل سدي تيمان"، مؤكداً أن المعتقلون الفلسطينيون في سدي تيمان مقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين طوال اليوم

كما أكد المحامي أن حالات اعتداء جنسي وعمليات تنكيل للمعتقلين الفلسطينيين وقعت داخل المعتقل من قبل جنود الاحتلال، مشيراً إلى أن المعتقلون ممنوعون من الوقوف ومعصوبو الأعين طوال الوقت وحتى أثناء النوم.

وتابع :"إسرائيل" تمعن في التنكيل بالأسرى فقط لأنهم من قطاع غزة وتحمّلهم مسؤولية عملية طوفان الأقصى، مضيفاً " الاحتلال يمنع الأسرى من ممارسة الشعائر الدينية".

وبشأن الزميل الصحفي محمد عرب، قال الصحفي عرب معزول في معتقل سدي تيمان عن العالم الخارجي منذ أكثر من 100 يوم وقاضي التحقيق أبلغه أنه معتقل لأجل غير معروف.

ويواصل الاحتلال "الاسرائيلي"، اعتقال أكثر من 4 آلاف فلسطيني في قطاع غزة منذ بدء حرب الابادة الجماعية في 7أكتوبر، وسط ظروف اعتقال قاسية وصعبة جداً بحسب شهادات عدد من المعتقلين المفرج عنهم مؤخراً.