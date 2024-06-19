راصد جوي يحدد موعد انتهاء موجة الحر وعودة الاجواء الصيفية في فلسطين

فلسطين اليوم

كشف الراصد الجوي قصي الحلايقة، اليوم الأربعاء19/6/2024م، طبيعية الحالة الجوية في فلسطين خلال الأيام المقبلة.

وأكد الراصد حلايقة، أن تراجع تدريجي سيطرأ على وطأة الحر نهاية الآسبوع الجاري ومطلع الأسبوع المقبل.

وبين أن الأجواء الصيفية الاعتيادية متوقع أن تعود بين الجمعة والاثنين.

وتشهد فلسطين والمنطقة موجة حر منذ أيام، وصلت فيها درجات الحرارة في بعض المناطق الفلسطينية إلى 45درجة بحسب دائرة الارصاد الجوية.