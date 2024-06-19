الاحتلال يعلن إصابة 12 جندياً في غزة خلال الـ24 الماضية

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الأربعاء19/6/2024م، إصابة12 جندياً في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد جيش الاحتلال في بيان له، أن عدد الجنود المصابين وصل إلى 3860 عسكرياً منذ بداية الحرب بينهم 1947 جرحوا خلال المعارك البرية، فيما أصيب 582 ضابطاً وجندياً أُصيبوا بجروح خطرة منذ بدء الحرب.

أما عدد القتلى، فقد وصل إلى 662 ضابطاً وجندياً قُتلوا منذ الـ7 من أكتوبر، بحسب بيان الاحتلال.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ257، حرب الإبادة الجماعية ضدّ قطاع غزة، حيث كثّف خلال ساعات الليل استهدافه مخيم النصيرات، في وسط القطاع، بالتوازي مع مواصلته استهداف مناطق أخرى، ولاسيما رفح في الجنوب.

في المقابل، تواصل المقاومة بكافة تشكيلاتها ضرب وقصف واستهداف جنود وآليات الاحتلال في كافة محاور التقدم والتوغل، فقد أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الاشتراك مع سرايا القدس وقوات الشهيد عمر القاسم قصف مواقع قوات الاحتلال في محور نتساريم بقذائف الهاون، فيما أعلنت كتائب القسام دك قوات العدو المتوغلة جنوب شرق حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.