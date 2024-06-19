نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 90 مواطناً من الضّفة في أيام عيد الأضحى

فلسطين اليوم

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ قوات الاحتلال واصلت من حملات الاعتقال في الضّفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في ضوء استمرار العدوان الشامل، وحرب الإبادة المستمرة على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف نادي الأسير في بيان له اليوم الأربعاء، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت في أيام العيد 90 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم ثلاث سيدات، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين.

وأشار نادي الأسير، إلى أنّ حصيلة الاعتقالات في الضّفة بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من (9280) حالة اعتقال والتي شملت كافة فئات المجتمع الفلسطينيّ، علماً أنّ هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.