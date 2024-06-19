بلدية رفح: الاحتلال دمر 70% من مرافق المدينة

فلسطين اليوم

قال رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي، إن جيش الاحتلال دمر أكثر من 70% من مرافق المدينة وبنيتها التحتية في جرائمه المستمرة.

وأكد الصوفي في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن تدمير جيش الاحتلال معبر رفح يهدف لجعل قطاع غزة غير صالح للحياة.

وتابع أن جنوب قطاع غزة في طريقه إلى المجاعة؛ بسبب عدم وصول المساعدات.

ولفت الصوفي إلى أن الاحتلال يدمر مدينةرفح ومخيماتها بمنهجية وآخرها الحي السعودي، حيث دمر مربعات سكنية بأكملها.

وفي السياق، أوضح رئيس البلدية أن سكان قطاع غزة يموتون بسبب نقص الأدوية وانهيار المنظومة الصحية.

وأضاف أن 1600 مريض فشل كلوي مهدد بالموت؛ بسبب تدمير مراكز غسيل الكلى.

وأشار الصوفي إلى أن أكثر من 90٪؜ من سكان غزة يشربون مياها غير صالحة للشرب.

ويغلق الاحتلال معابر غزة، وتحديدًا "كرم أبو سالم" و"رفح"، منذ اجتياحه مدينة رفح جنوبي القطاع وسيطرته على معبري رفح البري وكرم أبو سالم، يوم 6 أيار/ مايو الماضي.

وكانت العديد من المنظمات الإنسانية والإغاثية المحلية والدولية، قد حذرت من إغلاق معابر غزة، وطالبت بإعادة فتحها لتلافي حصول مجاعة بسبب انقطاع المساعدات، ولإنقاذ أرواح آلاف المرضى والجرحى.