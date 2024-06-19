سوريا: شهيد في عدوان إسرائيلي استهدف موقعين في القنيطرة ودرعا

فلسطين اليوم

استشهد ضابط جراء عدوان إسرائيلي، استهدف موقعين في ريفي القنيطرة ودرعا في سوريا، اليوم الأربعاء، وفق ما أكدت وكالة "سانا" الإخبارية السورية.

وكشف مصدر عسكري سوري، في تصريح صحفي أنّه "حوالى الساعة السابعة من صباح اليوم شنّ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً بالطيران المسيّر مستهدفاً موقعين عسكريين لقواتنا المسلحة في ريفي القنيطرة ودرعا".

وبيّن المصدر العسكري السوري أنّ العدوان الإسرائيلي على الموقعين أدى إلى استشهاد ضابط ووقوع بعض الخسائر المادية.

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