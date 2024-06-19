البيت الأبيض يلغي اجتماعا مع الاحتلال احتجاجا على تصريحات نتنياهو

فلسطين اليوم

ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أميركيين أن البيت الأبيض ألغى اجتماعا رفيع المستوى مع "إسرائيل" بشأن إيران كان مقررا عقده غدا الخميس.

وقال المسؤولان إن القرار جاء احتجاجا على فيديو لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن تزويد جيش الاحتلال بأسلحة أميركية، بهدف توجيه رسالة إلى نتنياهو.

وفي المقابل، نقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي إن البيت الأبيض أبلغ حكومة الاحتلال بأن كبار مستشاري الرئيسجو بايدن قرروا إلغاء الحوار الإستراتيجي بين تل أبيب وواشنطن بشأن إيران.

ومن جهة أخرى، أشار مسؤول أميركي آخر إلى أن الاجتماع تم تأجيله فقط إلى وقت لاحق بسبب مشاكل تنظيمية.

وكان نتنياهو قد انتقد إدارة بايدن في تسجيل مصور، وذكر أنه من غير المعقول أن تقوم واشنطن بحجب الأسلحة والذخائر عن "إسرائيل" خلال الأشهر الماضية.

وطالب نتنياهو الإدارة الأميركية برفع القيود المفروضة على الدعم العسكري للاحتلال، بهدف إنهاء المهمة بشكل أسرع، وفق تعبيره.