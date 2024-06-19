حزب الله يستهدف تموضعاً للاحتلال في المطلة مخلفا إصابات مؤكدة

فلسطين اليوم

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" اليوم الأربعاء، تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة"المطلة" شمال فلسطين.

وقال حزب الله في بلاغ عسكري تابعته "وكالة سند للأنباء"، إنه شن هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على تموضعات لجنود الاحتلال في "المطلة"، محققاً فيه إصابات مؤكدة.

وأكد أن هذا الاستهداف يأتي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة ‌‏‌‏التي طالت بلدة البرغلية.

وفي السياق، أفادت القناة ١٢ العبرية، بتضرر سيارات نتيجة استهداف بلدة المطلة بمسيرة مفخخة أطلقت من لبنان.

واندلع حريق في منطقة زراعية جنوب مستوطنة المطلة في شمال فلسطين نتيجة سقوط صاروخ أُطلق من الأراضي اللبنانية، وفق هيئة البث الإسرائيلية "كان".