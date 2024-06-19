الأمم المتحدة: "إسرائيل" ربما انتهكت قوانين الحرب في غزة

فلسطين اليوم

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي "ربما" انتهكت بشكل متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب على حرب قطاع غزة.

وأضاف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وفقا لما نقلته وكالة رويترز، أن "إسرائيل" أخفقت في التمييز بين المدنيين و"المقاتلين"خلال استخدامها للأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان.

وفي تقرير يقيم 6 هجمات إسرائيلية أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين وتدمير البنية التحتية المدنية، ذكرت المفوضية أن القوات الإسرائيلية "ربما انتهكت على نحو ممنهج مبادئ التمييز والتناسب والتدابير الاحترازية في الهجوم".