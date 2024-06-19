جيش الاحتلال يعترف بسقوط جسم مشبوه في غلاف غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، أنه رصد إطلاق جسم جوي مشبوه من قطاع غزة وأعترف بسقوطه في المناطق القريبة من غزة.

ودوت صباح اليوم صفارات الإنذار بالمستوطنات المحاذية لغزة، وسط من تسلل مسيرة لأول مرة منذ نوفمبر الماضي.

ويتزامن دوي صافرات الانذار في المستوطنات القريبة من غزة مع إستمرار المقاومة في التصدي للعدوان الاسرائيلي وحرب الابادة التي يتعرص لها قطاع غزة منذ 257 يوماً.