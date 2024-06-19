إصابات واعتقالات في حملة مداهمات واسعة بالضفة الغربية

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت اكثر من 30 مواطناً خلال اقتحامات شنتها في مدن وبلدات بالضفة الغربية، تخللها اقتحام المنازل والتنكيل بأصحابها.

ودهم جيش الاحتلال فجر اليوم، لعدة ساعات، بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة اعتقل خلالها عددا من المواطنين.

وطالت اعتقالات الاحتلال 21 مواطناً، وهم غسان ملحم الهوارين ،سامح اسماعيل شاهين ،يوسف اياد شاهين ،بسام الطل ،حازم طلال الطل ،زكي ابو علان ،احمد نصار الطل،محمود امجد ابو علان ،ابراهيم عبد السلام السمامرة،وديع عثمان السمامرة،نبيل الشيخ ابو شرخ،براء مازن نصر الله،محمود راتب السمامرة ،عز قرقور الهوارين،محمد شحادة أبو شرخ،عيسى شروخ،محمود امجد ابو العلا،محمد نصار جراد الطل،باسم عمار سمامرة،هاني زايد الهوارين،منتصر يوسف الخطيب.

واعتقل جيش الاحتلال فجر اليوم الدكتور أسيد وليد عمرو من منزله في قرية المجد جنوب الخليل.

كما واعتقلت قوات الاحتلال ، صباح اليوم الأربعاء، مواطنين من نابلس بعد اقتحام قوات خاصة مخيم عسكر الجديد ومداهمة منزل محمد أسامة حفظي يعيش قبل اعتقاله، واعتقال المواطن محمد جمال عطا الله بعد مداهمة منزله في قرية بيت إيبا غرب نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال ، فجر اليوم ثمانية مواطنين من قرية جيوس شرق قلقيلية وهم أحمد الخطيب، وكرم بيضة، وعمار شماسنة، وأسامة أبو سعدة، وكامل الخطيب، ومصعب جمال، وصبري بيضة، وأحمد إيهاب.

وفي طوباس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب طالب خليل بني عودة من بلدة طمون بعد مداهمة منزله عائلته في البلدة.

وأصيب شابين برصاص الاحتلال فجر اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن طواقمه نقلت إصابة فتى (17 عاما) بالرصاص الاحتلال الحي في الركبتين في مدينة قلقيلية، وشاب (19 عاما) بالرصاص الحي في الكتف.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية، واندلعت مواجهات في المكان أطلقت خلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز ما أدى لإصابة مواطنين بالرصاص الحي.