شهداء وإصابات في قصف مكثّف على النصيرات ورفح

فلسطين اليوم

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ257، حرب الإبادة الجماعية ضدّ قطاع غزة، حيث كثّف خلال ساعات الليل استهدافه مخيم النصيرات، في وسط القطاع، بالتوازي مع مواصلته استهداف مناطق أخرى، ولاسيما رفح في الجنوب.

وتركّز القصف الإسرائيلي الذي استهدف النصيرات في المحافظة الوسطى على شمالي المخيم، حيث استهدف القصف المدفعي المنطقة تزامناً مع غارات شنّتها طائرات الاحتلال المسيّرة.

وجدّدت طائرات "الكواد كابتر" الإسرائيلية إطلاق النار على شمالي المخيم، حتى ساعات الصباح، واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي المنطقة، بينما أطلقت زوارق الاحتلال وآلياته النار بكثافة في اتجاه شاطئه.

كما استهدفت طائرات "الكواد كابتر" التابعة للاحتلال مدينة الزهراء، شمالي المحافظة الوسطى أيضاً.

وفي حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، قصف الاحتلال منزلاً يعود إلى عائلة أبو صفية، حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين 6 شهداء على الأقل، بينما أُصيب عدد من الأشخاص بجروح.

أما في رفح، جنوبي القطاع، فاستهدف الاحتلال خيام النازحين في منطقة المواصي، شمالي غربي المدينة، بالتوازي مع شنّه قصفاً مدفعياً وجوياً مكثّفاً على الحي السعودي وحي تل السلطان، غرباً.

وشنّت مدفعية الاحتلال قصفاً على مخيم الشابورة، غربي رفح أيضاً، تزامناً مع إطلاق النار من آلياته في اتجاه المنطقة.

وانسحب إطلاق النار على شرقي بلدة القرارة، شمالي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع أيضاً.

وفي الشمال، أطلقت آليات الاحتلال النار والقذائف على شمالي غربي بيت لاهيا.

وبينما تتصاعد التحذيرات من انتشار المجاعة، وسط تعمّد الاحتلال تجويع أهل قطاع غزة، وأكدت مصادر أن المجاعة في الشمال وصلت إلى أقصى درجاتها، حيث يمنع الاحتلال وصول المساعدات.