تجاوز 70 ألفاً للمرة الأولى.. عدد الجنود المعوّقين في "جيش" الاحتلال يتزايد

فلسطين اليوم

كشفت وزارة الأمن الإسرائيلية أنّ عدد الجنود المعوّقين الذين يعالجون في قسم إعادة التأهيل، تجاوز 70 ألفاً للمرة الأولى، بعد انضمام 8663 جريحاً منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأظهرت بيانات المؤتمر الطبي الإسرائيلي أنّه يتم إدخال أكثر من 1000 جريح كل شهر للعلاج في أقسام إعادة التأهيل، وأنّ %35 من المعوّقين في "جيش" الاحتلال يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة.

وتواصل المقاومة إلحاق الخسائر البشرية الفادحة بـ"جيش" الاحتلال، على مختلف جبهات القتال، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفي هذا السياق، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الاثنين، إصابة 16 جنديًا من "الجيش" الإسرائيلي، في المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقد ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين أقرّ الاحتلال بمقتلهم إلى 664 قتيلاً منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 314 سقطوا منذ بداية العملية العسكرية البرية في قطاع غزّة، في ظل تكتّم شديد على أعداد المصابين حرصاً على معنويات الجبهة الداخلية، وفقاً لما تؤكده وسائل إعلام إسرائيلية.