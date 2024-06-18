مستوطنون يعتدون على مواطنين ويحرقون أشجارا ومركبة جنوب نابلس

فلسطين اليوم

أصيب مواطنان خلال هجوم شنه مستوطنون، الثلاثاء، على بلدة بورين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع إصابتين لرجل وسيدة في الخمسينات من العمر، نتيجة اعتداء المستوطنين عليهما بالضرب في بلدة بورين، ونقلتهما إلى المستشفى.

وأوضحت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين هاجموا المنطقة الشرقية ببلدة بورين، واعتدوا على المركبات قرب مدرسة بورين الثانوية، وأحرقوا إحداها وتعود للمواطن علي عودة من بلدة حوارة أثناء مروره من البلدة، واعتدوا على صاحبها بالضرب.

كما أضرموا النيران في الأراضي القريبة، ما أدى لاحتراق العشرات من أشجار الزيتون.