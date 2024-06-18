المفوض السامي لحقوق الإنسان يحذر من تدهور الوضع بالضفة بشكل كبير

الساعة 04:54 م|18 يونيو 2024
ارشيفية
ارشيفية

فلسطين اليوم

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء من أن الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقال إن الوضع "يتدهور بشكل كبير".

وأضاف، وفق رويترز، إن هناك "موتا ومعاناة لا يمكن أن يقبل بهما ضمير" في غزة.

وأشار إلى أنه حتى يوم 15 يونيو حزيران، استشهد 528 فلسطينيا بينهم 133 طفلا على أيدي قوات الاحتلال "الإسرائيلي" أو المستوطنين منذ أكتوبر تشرين الأول، وقال إن بعض الحالات تثير "مخاوف جدية من عمليات قتل غير قانونية".

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