هوكشتاين: وقف إطلاق النار بغزة سيؤدي إلى إنهاء التصعيد بين لبنان و"إسرائيل"

فلسطين اليوم

قال مبعوث الرئيس الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان: إن مقترح الصفقة التي قدمها بايدن تضمن إنهاء الحرب في غزة.

وأضاف هوكشتاين في تصريحات أعقبت لقاءه مسؤولين لبنانين خلال زيارة إلى العاصمة بيروت: "نمر بأوقات صعبة وحساسة وناقشت مع رئيس مجلس النواب اللبناني كيفية تأمين فرصة لوقف النزاع".

وتابع: "يجب إيجاد ظروف تسمح للمدنيين في جنوب لبنان ولسكان شمال إسرائيل بالعودة إلى منازلهم"، قائلا: "محادثاتي في بيروت وإسرائيل هدفها تجنب تصعيد أكثر ووقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يضع حدا للنزاع".

وأشار المبعوث الأميركي إلى لبنان إلى أن وقف إطلاق النار في غزة سيضع نهاية للصراع عبر الحدود بين لبنان و"إسرائيل"، مؤكدا أن الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خطيرة للغاية بعد التصعيد الأخير.

وشدد هوكشتاين على التوصل لوقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يؤدي أيضا إلى إنهاء التصعيد الحدودي بين لبنان و"إسرائيل".

يذكر أن آموس هوكشتاين يزور لبنان اليوم بعد لقائه المسؤولين الإسرائيليين أمس الاثنين في تل أبيب؛ وتأتي هذه الزيارة في محاولة للدفع بجهود منع التصعيد على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة والتي توترت خلال الأيام الأخيرة.