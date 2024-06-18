إصابة مواطن ومواطنة وإحراق مركبة وحقول زراعية في بورين

فلسطين اليوم

أصيب، اليوم الثلاثاء، مواطن ومواطنة في هجوم للمستعمرين على.قرية بورين جنوب نابلس والذين أحرقوا مركبة وحقولا زراعية وهاجموا منازلا في القرية.

وأكد الناطق باسم الهلال الأحمر، احمد جبريل، أن طواقم الإسعاف نقلت اصابتين لسيدة (٥٤ عاما)، ورجل (٥٠ عاما) إلى المستشفى، عقب اعتداء المستعمرين عليهما بالضرب المبرح خلال هجوم على بورين

وأفاد مراسلنا، بأن عشرات المستوطنين هاجموا المنطقة الشرقية من قرية بورين وهاجموا عددا من المنازل قرب مدرسة بورين الصناعية، كما احرقوا حقولا مزروعة بالزيتون ومركبة للمواطن علي عودة واعتدوا عليه بالضرب المبرح وهو من بلدة حوارة كان يمر بالمنطقة .

وذكر أن المستعمرين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من قرية بورين، الأمر الذي ألحق أضرارا في بعضها.