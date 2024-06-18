عدد المعاقين بجيش الاحتلال يتجاوز الـ 70 ألف معاق

فلسطين اليوم

قالت وزارة جيش الاحتلال، إن عدد المعاقين في الجيش الذي يعالجون بقسم إعادة التأهيل تجاوز 70 ألفا للمرة الأولى.

وأشارت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن الارتفاع جاء بعد انضمام 8663 جريحا من الرجال والنساء منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت وزارة جيش الاحتلال، أن 35% من المعاقين في الجيش يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة.

وبحسب بيانات "المؤتمر الطبي الإسرائيلي"، يتم إدخال أكثر من 1000 جريح كل شهر للعلاج في أقسام إعادة التأهيل.