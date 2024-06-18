"الشعبية": استهداف الاحتلال عناصر تأمين المساعدات جريمة حرب

فلسطين اليوم

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء الاثنين، أن استهداف الاحتلال عناصر تأمين مساعدات إنسانية شرقي مدينة رفح، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، جريمة حرب جديدة توضح بجلاء حجم الوحشية التي يقترفها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت الجبهة، في تصريح صحفي، إن هذه الجريمة الجديدة والمتكررة تُعد دليلاً واضحاً وصارخاً على فاشية الاحتلال وتعطشه المستمر للدم الفلسطيني، وضربه بعرض الحائط القيم الإنسانية والقوانين الدولية، فمن لم يُقتل بالقصف المباشر يُقتل بسياسة التجويع والحصار، والاستهداف الممنهج والمتعمد لقوافل الإغاثة.

وشددت على أن المشاركة الأمريكية المباشرة بحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار الدعم للاحتلال بكل الأسلحة المحُرمة دولياً، وكذلك تواطؤ المجتمع الدولي ساهم في مواصلة الاحتلال ارتكاب هذه الجرائم دون حسيب أو رقيب، وتجرئه أكثر على الاستهداف الممنهج لقوافل المساعدات ولجان تأمينها بدمٍ بارد، في إطار حرب التجويع التي تُمارس على الفلسطينيين.

ودعت الجبهة أحرار العالم إلى التحرك الفوري والعاجل للضغط الواسع على الاحتلال وأعوانه وحكوماتهم الشريكة في العدوان من أجل وقف هذه المجزرة الوحشية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وللضغط أيضاً لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإغاثية وتأمين وصولها إلى الشعب الذي يئن من المجاعة.