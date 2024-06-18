شهداء في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد وأصيب، فجر اليوم الثلاثاء، عدد من المواطنين، جراء قصف الاحتلال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات على مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين، وإصابة 11آخرين بجروح.

وقصف طائرات الاحتلال الحربية بشكل مكثف مناطق عدة في المحافظة الوسطى لقطاع غزة، خاصة مدينة دير البلح ومخيم البريج.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال الأحياء الغربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الاول الماضي، ما اسفر عن استشهاد 37.347 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 85372 آخرين.