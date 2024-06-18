تحقيق يوثق استشهاد عائلات فلسطينية بأكملها في قطاع غزة جراء العدوان

فلسطين اليوم

وثق تحقيق نشرته وكالة أسوشييتد برس، استشهاد عائلات فلسطينية بأكملها في قطاع غزة؛ جراء حرب الإبادة التي يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأكدت الوكالة أنّ القصف الجوي والبري في القطاع أباد عائلات فلسطينية بأكملها، لدرجة لم يسبق لها مثيل"، موضحًا أنّ سلالات بأكملها، وأحياناً أربعة أجيال من العائلة نفسها، تُقتل في غارات جوية واحدة، أو سلسلة غارات على أفراد من العائلة نفسها كانوا يحتمون معًا من العدوان.

ولفتت إلى أنّ الأمر يحصل في كثير من الأحيان دون تحذير مسبق من القصف.

وحدد التحقيق المنشور ما لا يقل عن 60 عائلة فلسطينية استُشهد فيها 25 شخصاً أو أكثر، في غارات بين أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول، خلال "المرحلة الأكثر دموية وتدميراً في الحرب".

وخلص التقرير إلى أن عائلات عدة في غزة لم يتبقَ لديها أحد تقريبًا لتوثيق عدد الشهداء، فيما لا يستطيع آلاف الأشخاص تحديد جميع شهدائهم بسبب وجود الكثير من الجثث تحت الأنقاض.

وفي السياق، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، فيقول: "الفلسطينيون سيتذكرون عائلات بأكملها اختفت من حياتهم"، مضيفاً: "كأنما قرية أو قرية صغيرة قد مُحيت تماماً".

أما المؤرخ الفلسطيني - الأميركي في جامعة كولومبيا رشيد الخالدي، فيقول إن هذه الحرب أكثر فتكاً من نكبة عام 1948، التي استشهد فيها 20 ألف شخص، مردفًا: "لا أعتقد أن التاريخ الفلسطيني الحديث شهد أمراً مماثلاً".

بدورها، تشير مديرة منظمة "إير وورز" إميلي تريب، إلى أن محققيها واجهوا صعوبة في التعامل مع مقتل أجيال من عائلات بأكملها، مضيفة "في بعض الأحيان كان علينا إنشاء شجرة عائلية لفهم الضرر المدني".

يُذكر أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أمام محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية، وبالرغم من ذلك إلا أنّه يواصل حربه المدمرة؛ مخلفًا مزيدًا من الضحايا والدمار.