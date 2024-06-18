عدوان أميركي - بريطاني بـ 10 غارات يستهدف غربي اليمن

فلسطين اليوم

شنّت قوات العدوان الأميركي - البريطاني، الاثنين، 10 غارات على مناطق متفرقة غربي اليمن، وفق ما أكّد مراسل الميادين.

وأكدت مصادر صحفية أن العدوان استهدف بـ 6 غارات مطار الحديدة جنوبي المدينة الساحلية على البحر الأحمر، بالإضافة إلى استهداف جزيرة كَمَرَان في البحر الأحمر بـ 4 غارات، غربي اليمن.

وذكرت المصادر أنّ العدوان الأميركي- البريطاني شنّ منذ الـ 12 من كانون الثاني/يناير المنصرم عشرات الغارات، بزعم تدمير وتحييد قدرات القوات المسلحة اليمنية المساندة لأهل غزة والشعب الفلسطيني، موضحاً أنّ هذه هي المرة الـ 13 التي يتعرّض فيها مطار الحديدة الدولي لعدوان أميركي بريطاني منذ مطلع العام الحالي.

وقبل أيام، استهدف عدوان أميركي بريطاني، بغارتين مديرية الصَّليْف شمالي غربي مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن.

وتشنّ الولايات المتحدة، ومعها بريطانيا، عدواناً على اليمن، يطال محافظات متفرّقة، بالتزامن مع استمرار عمليات القوات المسلحة اليمنية دعماً لغزّة، في ظل العدوان الإسرائيلي.