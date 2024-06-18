المقاومة تدك قوات الاحتلال وآلياته في رفح وغزة

فلسطين اليوم

في اليوم الـ255 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، تواصل المقاومة الفلسطينية تصدّيها لقوات الاحتلال التي تحاول التوغّل في عدّة مناطق في قطاع غزّة ولا سيما في الجنوب.

وأعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنّ مجاهديها فجّروا دبابةً إسرائيلية بعبوة "العمل الفدائي" جنوب الحي السعودي غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزّة.

كما قصفت "سرايا القدس" بقذائف الهاون الثقيل تموضعاً لآليات العدو الإسرائيلي في محيط تل زعرب جنوب غربي مدينة رفح.

وفي بيانٍ آخر، أعلنت "سرايا القدس" أنّها قصفت بعبوات من طراز "أبابيل" المقذوفة تمركزاً لجنود وآليات العدو الإسرائيلي في محيط موقع "كرم أبو سالم العسكري" شرقي مدينة رفح.

كما أعلنت "كتائب القسّام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" استهداف دبابتين من نوع "ميركافا" بقذيفتي "الياسين 105" في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزّة.

وقالت "كتائب القسّام" إنّها قصفت بقذائف الهاون الثقيل مقر قيادة العدو المتوغلة جنوب حي تل السلطان في مدينة رفح، كما دكّت قوات العدو الإسرائيلي المتمركزة جنوب شرق وجنوب غرب حي تل السلطان جنوبي قطاع غزّة.