ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي استهدف شرق رفح

فلسطين اليوم

استشهد ثلاثة مواطنين، الليلة، إثر قصف من الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مواطنين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى غزة الأوروبي، بوصول 3 شهداء وعدد من الجرحى الى المستشفى في خان يونس جنوب القطاع.

وكان استشهد مواطنان مساء اليوم الاثنين، وجرح آخرون في قصف لقوات الاحتلال استهدف مدينة رفح، حيث استشهد مواطن وأصيب آخر في قصف مسيّرة إسرائيلية منزلا بحي تل السلطان غربي مدينة رفح، بينما استشهد مواطن وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف منطقة خربة العدس شمالي المدينة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37.347، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 85372 أغلبيتهم من الأطفال والنساء.